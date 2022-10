Saiba qual a previsão para o tempo neste domingo (30/10) de eleição no Ceará

O domingo de eleição no Ceará (30/10) deverá ser de céu com poucas nuvens e altas temperaturas, conforme prognóstico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Fortaleza, por exemplo, a máxima deve girar na casa dos 33 graus Celsius.

Ainda conforme a Funceme, não há previsão de chuva, ainda que isolada ou passageira, em nenhuma das 8 macrorregiões. Nas últimas 24 horas - entre sexta e sábado - não houve registro de pluviometria no Estado.

Já em termos de umidade relativa do ar, a Funceme aponta que "as regiões localizadas no interior do Estado, poderão apresentar valores entre 20 e 30% no período da tarde, enquanto as áreas próximas a faixa litorânea tendem a ter valores acima dos 40%".

Para segunda-feira, dia 31, também não há indicativo de chuva e a umidade do ar deve se manter inalterada. Este índice, contudo, pode apresentar riscos à saúde. Especialistas alertam que a umidade ideal gira entre 40% e 70%.

Em um cenário de baixa umidade, é recomendado elevar a ingestão de líquidos, utilizar-se de protetor solar e proteger-se do sol com óculos, sombreiros e chapeús.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil