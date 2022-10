Eleições 2022: saiba o que abre e fecha no segundo turno

Neste domingo (30), mais de 6,8 milhões de cearenses irão às urnas manifestar quem querem que seja o presidente da República pelos próximos quatro anos: se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

O dia, no Estado, é considerado feriado, conforme decisão colegiada do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7). Portanto, o funcionamento de serviços na Capital e no Interior será diferente dos domingos tradicionais.

Conforme o entendimento da Justiça, só poderão trabalhar no dia do segundo turno as categorias que tenham permissão prevista em lei ou que tenham convenção coletiva de trabalho possibilitando o serviço em feriados do tipo. Shoppings, por exemplo, não poderão funcionar normalmente, e terão lojas, boxes e quiosques fechados.

Bares e restaurantes poderão abrir, mas, devido à Lei Seca, não poderão vender ou permitir o consumo de bebidas alcoólicas até a 20 horas.

A categoria, aliás, reclama da decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE). "Apesar dos esforços empregados pela Abrasel [Associação Brasileira de Bares e Restaurantes] no Ceará, que apresentou em reunião presencial no TRE argumentos para que não fosse adotada a Lei Seca no segundo turno das eleições, infelizmente, o setor terá que, mais uma vez, amargar prejuízos de até 70% no faturamento das casas", lamentou, em nota, a Abrasel-CE.

Órgãos públicos, agências bancárias e outros segmentos econômicos que, habitualmente, não abrem aos domingos, permanecerão fechados.

O que abre e fecha domingo (30)

Supermercados

Funcionamento normal, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

Abrem normalmente, segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria, Massas Alimentícias e Biscoitos do Ceará (Sindpan-CE).

Bancos

Não abrem aos domingos.

Bares e restaurantes

Podem abrir normalmente, mas não podem vender ou permitir o consumo de bebida alcoólica até as 20 horas.

Shoppings

Shopping Benfica

Lojas, boxes e quiosques: fechados

Praça de alimentação e entretenimento: 11h30 às 22h

Cinemas: 12h45 às 20h15 (bilheteria)

Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h

Iguatemi Bosque

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 11h30 às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Lojas e quiosques: fechados

Cactus Sports Park: fechado

CLDO: fechado

Posto de vacinação: fechado

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: fechados

Casa Lotérica: fechada

Clínicas de saúde: fechadas

Cinema: a partir de 12h30 (funciona de acordo com os horários das sessões)

Lojas Americanas: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Academia Selfit: 8h às 14h

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

RioMar Fortaleza Online (apenas alimentação): 10h às 21h

Cinépolis: programação no site

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: fechados

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

RioMar Kennedy Online (apenas alimentação): 10h às 21h

Cinépolis: progamação no site

Linhas de ônibus

Moradores de Fortaleza terão gratuidade no transporte público entre 5h e 18h. Além disso, segundo a Prefeitura, 237 linhas de ônibus serão reforçadas com o dobro de veículos e haverá 25 carros de reserva nos terminais de integração. No primeiro turno, o executivo municipal registrou um aumento de 100 mil passageiros na demanda normal de um domingo.

Metrô

Usuários de metrô e VLTs no Ceará também terão gratuidade no domingo (30). No dia, a operação do transporte terá início às 7h30 e seguirá até 18h. Você pode checar os horários das linhas clicando aqui.

*Esta matéria será atualizada conforme outros shoppings e setores enviarem programação.