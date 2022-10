Lei seca no segundo turno das eleições terá duas horas a mais no Ceará

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas serão proibidos no domingo (30), dia do segundo turno das Eleições. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (27).

A proibição vigora de 0h às 20h de domingo (30), duas horas a mais em relação ao primeiro turno, que ocorreu em 2 de outubro. Na primeira rodada de votação, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas foram restringidos de 0h às 18h.

A votação do segundo turno ocorre entre 8h e 17h, seguindo o horário de Brasília. No Ceará, os eleitores devem votar apenas para presidente, já que a disputa para governador terminou no primeiro turno, com a vitória de Elmano de Freitas (PT).

Segundo o TRE, a medida repete o praticado em eleições anteriores, com boa aceitação pela sociedade. "Além disso, a proibição tem se mostrado eficaz na redução do número de ocorrências formalizadas e dos distúrbios nos locais de votação", diz a nota do Tribunal.