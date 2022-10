Eleições 2022: acompanhe em tempo real a apuração e o resultado do primeiro turno

O pleito vai definir os próximos presidente, senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores de estado e Distrito Federal do Brasil.

As primeiras parciais de urnas das eleições 2022 já foram divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . A votação terminou oficialmente às 17h (horário de Brasília) deste domingo (2).

Vitória em primeiro turno

Para ganhar em primeiro turno, o candidato precisa ter pelo menos 50% dos votos válidos mais um único voto. O cálculo do resultado se baseia apenas nos votos válidos - excluindo brancos e nulos.

Fila em sessões

As urnas começaram a ser apuradas mesmo com locais de votação ainda registrando filas. Nestes locais, poderão votar após as 17h todos os eleitores que estavam esperando para votar antes deste horário.

Legenda: Pouco antes das 17h, longa fila foi registrada na escola Estadual Jarbas Passarinho, maior local de votação de Sobral Foto: Maristela Gláucia/SVM

Não conseguiu votar?

Se você não conseguiu comparecer às urnas neste domingo, deverá pagar multa para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. O valor é R$ 3,51.

Estavam aptos a votar, segundo o TSE, mais de 156 milhões de eleitores — 52,6%, mulheres, e 47,3%, homens.