Que horas sai a apuração dos votos para presidente? Veja estimativa

Neste domingo (2), mais de 150 milhões de eleitores brasileiros saem de casa para escolher quem será o novo presidente da República.

As urnas são fechadas às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos tem início logo depois. É possível acompanhar a apuração em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja quem são os concorrentes:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Jair Bolsonaro (PL)

Ciro Gomes (PDT)

Simone Tebet (MDB)

Soraya Thronicke (União Brasil)

Felipe D’ávila (Novo)

Vera Lúcia (PSTU)

Sofia Manzano (PCB)

Eymael (DC)

Léo Péricles (UP)

Padre Kelmon (PTB)

Qual o cenário apontado pelas pesquisas?

De acordo com as pesquisas Ipec (ex-Ibope) divulgadas ao longo deste mês, o embate presidencial está centrado em Lula (PT) e Bolsonaro (PL), com vantagem para o ex-presidente petista. Ciro (PDT) e Tebet (MDB) aparecem depois na preferência do eleitorado, com percentuais de intenção de voto que não chegam a 10%.