Bolsonaro critica pesquisas e vai buscar novas alianças para segundo turno das Eleições

O presidente do Brasil e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), concedeu entrevista coletiva logo após o resultado do primeiro turno das Eleições, ocorridas neste domingo (2). Em Brasília, ele falou sobre os resultados do pleito e também ressaltou a busca de novas alianças para 'virar' o jogo contra Lula (PT).

"Já existe a possibilidade bastante avançada de conversar com o governador Zema (MG). No Rio de Janeiro, (o governador) é o do nosso partido, já me ligou também, já fizemos contatos. Fizemos deputados, senadores, esse pessoal todo vai ser convidado a conversar conosco para se empenhar com a campanha", disse.

Bolsonaro também falou sobre os candidatos derrotados nas eleições, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Para ele, há maior 'simpatia' dos eleitores destes candidatos com as pautas da sua campanha.

"Marquei a primeira reunião em Belo Horizonte. Amanhã fico em Brasília. Terça já existe a possibilidade de sair. Existe da nossa parte de fazer contato. Um já foi feito hoje. Conversamos com interlocutor do Zema hoje. As portas estão abertas para conversar (Ciro e Tebet)... Creio que a gente vai fazer boas alianças para a gente ganhar as eleições".

"Os eleitores deles (Ciro e Tebet) são muitos mais simpáticos a mim que do outro lado. Tem certa coisa que depois que você experimenta, voltar atrás não é fácil", acredita o presidente.

O candidato à reeleição também confia que vencedores nas eleições para governos e congresso nacional se unirão a sua campanha de forma mais intensa. "É normal cada candidato se preocupar muito mais com as eleições deles que a da presidencial. Agora a campanha é a nossa, isso vai ajudar a gente conquistar votos suficientes para ganhar as eleições".

Legenda: Bolsonaro encerrou a campanha, do primeiro turno, em São Paulo Foto: AFP

Críticas às pesquisas eleitorais

Bolsonaro não poupou os institutos de pesquisa. Alguns deles apontaram vitória de Lula (PT) no primeiro turno, o que desagradou o candidato do PL. "Confiança total até porque até se desmoralizou de vez os institutos de pesquisa. Isso vai deixar de existir. Até por que eu acho que vão deixar de fazer as pesquisas, eu acredito".

Ele continuou as críticas aos levantamentos. "As pesquisas estão desmoralizadas, vai ter segundo turno, as forças armadas participaram da transparência eleitoral. Sempre existe de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado".

Rotina de debates e sabatinas

Bolsonaro também confirmou que vai participar de debates e sabatinas com objetivo de virar o placar da votação contra Lula no segundo turno. "Deve ter debate, deve continuar a sabatina. Vou continuar participando desses eventos para convencer as pessoas qual o melhor lado para eles. A diferença no Nordeste, levando-se em conta o resultado de 2018, tivemos uma votação melhor que 2018. Nós caímos em Minas Gerais, Sul. Essa votação perdida é que vamos buscar".