Simone Tebet: veja propostas, plano de governo e aliados da presidenciável

Oficializada pelo MDB para a disputa pela Presidência da República, essa é a primeira vez que Simone Nassar Tebet concorre ao cargo máximo do País. Lançada como uma aposta da "terceira via", Tebet tem pautas ligadas mais ao centro do espectro político, com defesa de pautas ruralistas.

Natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a emedebista de 52 anos iniciou carreira política no estado do Centro-Oeste brasileiro, ao ser eleita deputada estadual em 2002. No pleito seguinte, em 2004, conquistou seu primeiro mandato majoritário ao alcançar a Prefeitura de Três Lagoas, sendo reeleita em 2008.

Mais tarde, em 2010, renunciou à prefeitura para concorrer na disputa pelo Governo do Mato Grosso do Sul, como vice na chapa de André Puccinelli. A postulação saiu vitoriosa e Tebet assumiu, durante a gestão de Puccinelli, a Secretaria de Governo entre 2013 e 2014 - ano em que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado. Naquele pleito, foi eleita como senadora para um mandato de 8 anos.

Agora, a advogada e professora universitária disputa pela primeira vez a Presidência da República após enfrentar resistência de lideranças de outros estados dentro do próprio partido, inclusive do Ceará, que defendiam que o MDB abrisse mão de ter uma candidatura própria para apoiar a postulação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Plano de Governo

Em um plano de Governo de 48 páginas, Tebet defende a paridade entre homens e mulheres nos ministérios, acabar com o Orçamento Secreto, implantar programa permanente de transferência de renda e erradicar o analfabetismo, por exemplo.

Confira mais propostas:

- Promover a assistência a dependentes de álcool e outras drogas, fortalecendo a capacitação e os serviços de assistência primária, secundária e das unidades terapêuticas e de reabilitação nos hospitais da rede do SUS;

- Preservar o poder de compra do salário mínimo, com reajustes anuais baseados pela menos na inflação;

- Ampliar o microcrédito produtivo e unificar programas com foco em inclusão produtiva, com atenção especial às mulheres, pessoas com deficiência e de regiões com menor renda;

- Acelerar o cumprimento das metas de redução de gases de efeito estufa, incluindo metano, e de reflorestamento previstas no Acordo de Paris e no REED+ (Acordo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal)

- Reorganizar as regras fiscais e torná-las executáveis, dando maior clareza, coerência e transparência aos indicadores das contas públicas;

- Reformar o imposto sobre a renda para eliminar a regressividade do sistema;

- Incentivar políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres;

- Ampliar participação de negros nos cargos e funções de Governo, principalmente no primeiro escalão.

Número de Tebet

A senadora Simone Tebet concorre à Presidência com o número 15.

Partidos que apoiam Tebet

Antes de ser oficializada pelo MDB para a disputa pelo Planalto, Tebet tentou atrair diversas lideranças para a sua chapa, inclusive o senador cearense Tasso Jereissati (PSDB), ao ofertar o cargo de vice. Apesar de não ter Tasso como vice, ela conseguiu atrair o PSDB, o Cidadania e o Podemos para a sua coligação "Brasil para todos".

Ainda na pré-candidatura, o candidato Ciro Gomes (PDT) chegou a tentar puxar a senadora para integrar a sua chapa como vice, mas Tebet manteve sua candidatura e foi oficializada pelo MDB mesmo após embates internos.

Com o apoio de Tasso, Tebet cumpriu agenda de campanha neste mês no Ceará, caminhando e cumprimentando apoiadores pelo Centro de Fortaleza.

Na ocasião, o presidente do MDB Ceará, ex-senador Eunício Oliveira, não esteve presente. Ele é uma das lideranças regionais do MDB que defendeu apoio à candidatura de Lula - no Ceará, inclusive, o feito se concretizou após a Executiva Nacional liberar o partido em alguns estados.

Vice de Tebet

Como vice na chapa, Tebet tem a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo.

Bens declarados

Nesta eleição, a emedebista declarou um patrimônio de R$ 2,3 milhões, distribuídos em nove imóveis, em terrenos e saldos em conta bancária.

Entre os bens mais caros da senadora, estão uma gleba de terras rurais em Caarapó, no Mato Grosso do Sul, avaliado em R$ 457 mil; um apartamento de R$ 310 mil em Campo Grande; e três apartamentos de R$ 200 mil cada em Três Lagoas.

Outros candidatos à Presidência

Além de Tebet, também são candidatos ao Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro (PL); o ex-presidente Lula (PT); o ex-ministro Ciro Gomes (PDT); a senadora Soraya Thronicke (União); o advogado Eymael (DC); o empresário Felipe D'Ávila (Novo); o coordenador Movimento Luta nos Barrios, Vilas e Favelas (MLB), Léo Péricles (UP); Padre Kelmon (PTB); a professora universitária Sofia Manzano (PCB); e a socióloga Vera Lúcia (PSTU).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil