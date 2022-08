Jornal Nacional entrevista Simone Tebet hoje (26); veja horário e onde assistir

Simone Tebet (MDB) é a última convidada da série de entrevistas do Jornal Nacional, da TV Globo, com os candidatos à Presidência da República nas eleições 2022.

A entrevista com Tebet, única candidata mulher que recebeu o convite da emissora, acontece na noite desta sexta-feira (26). A duração prevista do encontro com a presidenciável é de 40 minutos.

Que horas começa a entrevista com Simone Tebet no Jornal Nacional?

A transmissão do Jornal Nacional começa às 20h55 nesta sexta. O horário é diferente em relação ao dos outros candidatos - Bolsonaro, Ciro e Lula -, que foram entrevistados às 20h30. O motivo é o início da propaganda eleitoral gratuita nas TVs e rádios.

Onde assistir?

A conversa com Simone Tebet será transmitida, ao vivo, pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo g1.

Série de entrevistas

Para as entrevistas, foram convidados os candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). André Janones, que também havia sido chamado, retirou a candidatura à Presidência.

William Bonner e Renata Vasconcellos conduzem as entrevistas ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.