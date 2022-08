Jornal Nacional entrevista Lula hoje (25); veja horário e onde assistir

O Jornal Nacional entrevista nesta quinta-feira (25) Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dando sequência à série de entrevistas realizadas com candidatos ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. Lula será o terceiro candidato entrevistado.

Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos conduzem o momento ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. A duração prevista de cada conversa é de 40 minutos.

A série começou na segunda-feira (22), com o candidato Jair Bolsonaro (PL). Na terça-feira (23), foi a vez da entrevista de Ciro Gomes (PDT).

Em entrevista ao telejornal, Jair Bolsonaro, presidente e candidato à reeleição, voltou a criticar as urnas, mas ressaltou que respeitará o resultado das eleições "se elas forem limpas".

Com farpas trocadas com William Bonner ao vivo, em dado momento, ao falar sobre ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem negou ter dirigido palavrões, o presidente frisou que "teremos eleições".