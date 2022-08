Jornal Nacional não terá entrevista com candidatos à Presidência hoje (24); veja cronograma

Nesta semana, o Jornal Nacional, da TV Globo, realiza série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República nas eleições 2022. A programação com os presidenciáveis, no entanto, será interrompida nesta quarta-feira (24) e retornará apenas na quinta (25).

Um dos motivos de a emissora não transmitir a sequência foi a retirada da candidatura de André Janones (Avante), que agora apoia o ex-presidente Lula (PT) no pleito.

O ex-candidato seria entrevistado na terça-feira (23), com data definida em sorteio no dia 1º de agosto. Com a saída de Janones, a entrevista com Ciro Gomes (PDT), originalmente agendada para esta quarta, foi antecipada.

Além do desfalque de Janones, a Globo explicou que a decisão teve o objetivo de garantir que todos os candidatos fossem entrevistados na mesma faixa de horário, já que o telejornal, nesta quarta, começa mais cedo, às 20h, e tem menor duração por causa da partida entre São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil.

Ciro no Jornal Nacional

Ciro Gomes foi o segundo entrevistado do telejornal na última terça-feira (23). O candidato defendeu que sua principal tarefa, se eleito, será "reconciliar o Brasil", em que "metade da população passa fome". E disse que buscará "celebrar uma nova cumplicidade com o povo brasileiro".

Ciro destacou, entre as propostas, plano de garantia de renda mínima de R$ 1.000 em caráter permanente às famílias de baixa renda. E frisou que os recursos para a medida viriam de uma taxação de grandes fortunas.

Lula no Jornal Nacional

Conforme o cronograma do programa, o ex-presidente Lula (PT) será o terceiro entrevistado. O candidato à Presidência comparecerá aos estúdios da TV Globo na próxima quinta-feira (25). A duração prevista de cada encontro com os presidenciáveis é de 40 minutos.

A última entrevistada será Simone Tebet (MDB), única candidata mulher convidada pela emissora, na próxima sexta-feira (26).

ENTREVISTAS

Para as entrevistas, foram convidados os candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). André Janones, que também havia sido chamado, retirou a candidatura à Presidência.

William Bonner e Renata Vasconcellos conduzem as entrevistas ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro.

Pela ordem definida em sorteio no último dia 1º, o cronograma de entrevistas é o seguinte: