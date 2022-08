André Janones desiste de candidatura para apoiar Lula nas eleições de 2022

O até então candidato à Presidência da República pelo Avante, o deputado André Janones (MG), desistiu oficialmente da candidatura nesta quinta-feira (4) e decidiu apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do blog da Ana Flor, do G1.

Janones disse ao blog ainda querer que o partido se coligue formalmente com a chapa presidencial encabeçada pelo PT.

Janones na campanha de Lula

O deputado já tinha indicado que tomaria a decisão de apoiar o ex-presidente, e os dois se reuniram na tarde desta quinta-feira (4), em São Paulo.

No encontro, ficou acertado que Janones integrará o núcleo de redes sociais da campanha de Lula. Ele obteve popularidade ao realizar transmissões ao vivo durante a greve dos caminhoneiros, em 2018.

Conquistar o apoio de Janones já era um objetivo que a campanha de Lula havia traçado, segundo o blog. A estratégia é considerada essencial para que o ex-presidente consiga os votos que iriam para Janones.