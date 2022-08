Primeiro debate de candidatos à presidência na TV será neste domingo; veja detalhes

O primeiro debate de candidatos à presidência da República será realizado às 21h do próximo domingo (28), no canal de televisão Band, que vai compartilhar a transmissão com as rádios do grupo, além do portal UOL, o jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura.

Debate na Band

Conforme sorteio prévio, os presidenciáveis ficarão no estúdio posicionados da seguinte forma: Luiz Felipe d'AviIa (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT).

Bloco 1

Cada candidato terá um minuto para responder uma primeira pergunta programática definida por jornalistas das emissoras que transmitirão o debate. As respostas serão dadas pela mesma ordem de posicionamento no vídeo, da esquerda para a direita.

Em seguida, começa a primeira rodada em que cada candidato pergunta para o adversário nesta ordem: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Luis Felipe D'Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB).

Bloco 2

Jornalistas farão questionamentos para os presidenciáveis, escolhendo quem responde e quem comenta a resposta. Todos os seis candidatos participarão da dinâmica.

Bloco 3

O terceiro bloco iniciará com uma nova rodada de perguntas entre os próprios candidatos. Simone Tebet (MDB) inicia o confronto, seguida por Soraya Thronicke (União Brasil), Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Luiz Felipe D'Avila (Novo).

Após as perguntas entre si, os presidenciáveis também responderão questionamentos programáticos.

Bloco 4

Cada candidato terá um minuto para as considerações finais.

Outros debates

O debate entre os presidenciáveis na Globo ocorrerá no próximo dia 29 de setembro, em primeiro turno. Caso haja segundo turno, a atração deve ser realizada no dia 28 de outubro. O jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, comandará os debates.

No dia 24 de setembro, as emissoras CNN Brasil e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal Terra e a rádio NovaBrasilFM realizarão o debate em formato de pool. A sabatina deve acontecer nos estúdios do SBT, em São Paulo.

A Record não realizará debate no primeiro turno. Serão feitas apenas entrevistas com os candidatos, nas edições do “Balanço Geral”, para governo estadual, e no “Jornal da Record”, para presidente. O debate será realizado apenas em caso de segundo turno.