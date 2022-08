SVM anuncia programação da cobertura das Eleições 2022 no Ceará

Começa, nesta quarta-feira (24), a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Governo do Ceará promovida pelo Sistema Verdes Mares. Até a próxima sexta-feira (26), serão entrevistados os candidatos Elmano de Freitas (PT), Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil), respectivamente.

A série de entrevistas faz parte da programação de cobertura eleitoral 2022 do Sistema Verdes Mares, que conta ainda com entrevistas com os candidatos a vice e ao Senado Federal, além da cobertura do dia a dia das candidaturas e debates eleitorais.

Diretor de Jornalismo do Sistema Verdes Mares, Gustavo Bortoli ressalta que a cobertura será feita tendo como pilares três aspectos fundamentais: informação, isenção e isonomia.

"É o que, no nosso entendimento, garante a informação correta, a informação equilibrada para chegar ao nosso propósito, ao nosso objetivo. Mais do que nunca, o jornalismo profissional se faz necessário no sentido de, além de divulgar aquilo que os candidatos têm como proposta, trazer luz e questionamento para como isso vai ocorrer", afirma.

Ele ressalta os desafios vivenciados pelo País e pelo Estado, inclusive neste momento da pandemia de Covid-19 em que são necessários esforços para a recuperação de áreas fundamentais para o crescimento do País, como a economia e a educação.

"É muito importante que o eleitor faça suas escolhas, independente de qual seja a sua escolha, de maneira consciente, que ele tenha convicção de que o voto dele tem relevância, tem importância e é fundamental dentro de um processo democrático", ressalta.

Rodada de entrevistas

Com o objetivo de contribuir com a escolha consciente do eleitor em outubro, o Sistema Verdes Mares inicia a primeira rodada de entrevistas com os candidato a governador no Ceará.

As entrevistas irão ocorrer na Verdinha e TV Diário, a partir desta quarta, às 7h30 da manhã, na programação do jornal Bom Dia Nordeste. Elas irão ocorrer ao vivo e terão uma hora de duração.

Por meio de sorteio, ficou definida a seguinte ordem para as entrevistas:

24 de agosto - Elmano de Freitas

25 de agosto - Roberto Cláudio

26 de agosto - Capitão Wagner

Também serão entrevistados, entre os dias 29 e 31 de agosto, os candidatos ao Senado Federal no Ceará.

Os demais candidatos ao Governo e Senado terão entrevistas gravadas, com duração de três minutos. Elas serão exibidas no Bom Dia Nordeste no dia 27 de agosto (candidatos a governador) e 1º de setembro (candidato a senador).

Também estão previstas entrevistas com os candidatos a vice-governador. Elas devem ocorrer entre os dias 5 e 9 de setembro.

Cobertura diária

No Diário do Nordeste, o acompanhamento das agendas dos candidatos ao Governo do Ceará teve início no primeiro dia oficial de campanha, na dia 16 de agosto.

Já a cobertura diária das agendas de campanha dos candidatos na Verdinha e TV Diário teve início na última segunda-feira (22), assim como na TV Verdes Mares. A cobertura continua até o dia 29 de setembro.

Seguindo cronograma, o acompanhamento do dia a dia da campanha eleitoral cumprirá o seguinte formato:

Às segundas, quintas e sextas-feiras: Candidatos ao Governo do Ceará de partidos com representatividade no Congresso Nacional.

Às quartas-feiras: Candidatos ao Governo do Ceará de partidos sem representatividade no Congresso Nacional.

Às terças-feiras: Candidatos ao Senado de partidos com representatividade no Congresso Nacional.

Cada candidato terá direito a um minuto dentro de reportagem exibida no DN Noite (TV Diário e Verdinha) e no CETV 2ª edição (TV Verdes Mares).

Debates eleitorais

Seguindo os pilares de garantir a informação aos eleitores na hora da escolha do voto, mas sempre garantindo isenção e isonomia nesse processo, o Sistema Verdes Mares também irá realizar debates eleitorais entre os candidatos ao Governo do Ceará.

A Verdinha, TV Diário e Diário do Nordeste irão realizar o debate entre os concorrentes ao Palácio da Abolição no próximo dia 16 de setembro, dentro da programação do DN Noite.

Já a TV Verdes Mares realiza debate na última semana antes da votação, agendada para o dia 2 de outubro. O debate será realizado no dia 27 de setembro, logo após a novela Pantanal.

Irão participar os candidatos a governador de partidos com representatividade no Congresso Nacional.

Entrevistas na TV Verdes Mares

Uma nova rodada de entrevistas com os candidatos será promovida em setembro pelo Sistema Verdes Mares, desta vez na TV Verdes Mares.

Entre os dias 12 e 14 de setembro, participam das entrevistas no CETV 1ª edição os candidatos ao Governo do Ceará. A entrevista terá duração de 25 minutos e será realizada ao vivo. A ordem será definida por meio de sorteio.

Já os candidatos ao Senado Federal serão entrevistados ao vivo no Bom Dia Ceará, com duração de 25 minutos. As entrevistas serão exibidas entre os dias 19 e 21 de setembro.

Os demais candidatos ao Governo terão entrevistas gravadas, com duração de três minutos, nos dias 15, 16 e 17 de setembro. Já o outro postulante ao Senado, que também terá entrevista gravada com duração de três minutos, terá exibição no dia 22 de setembro.

