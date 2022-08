Jornal Nacional entrevista Jair Bolsonaro hoje (22); veja horário e onde assistir

O Jornal Nacional dá início nesta segunda-feira (22) a uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência da República para as eleições de 2022.

Foram convidados os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa de intenção de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em 28 de julho: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e André Janones (Avante).

William Bonner e Renata Vasconcellos conduzirão as entrevistas ao vivo, direto dos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. A duração prevista de cada entrevista é de 40 minutos. A última entrevista de Bolsonaro na TV Globo foi em 2018, quando concorria ao cargo de chefe do Executivo Nacional pelo PSL.

Jornal Nacional

Pela ordem definida em sorteio no último dia 1º, o cronograma de entrevistas é o seguinte:

Segunda-feira (22): Jair Bolsonaro

Quarta-feira (24): Ciro Gomes

Quinta-feira (25): Lula

Sexta-feira (26): Simone Tebet

O candidato André Janones retirou a candidatura à Presidência no dia 4.

Que horas começa o Jornal Nacional hoje (22)?

O telejornal começa às 20h30, logo após o capítulo da novela "Cara e Coragem".

Onde assistir?

A conversa com cada candidato será transmitida, ao vivo, pela TV Globo, pelo Globoplay e pelo g1. As íntegras de todas as entrevistas ficarão disponíveis no Globoplay.

Segundo a TV Globo, a assessoria de Bolsonaro chegou a condicionar a concessão da entrevista a que ela fosse realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília. A Globo rejeitou o pedido.

A assessoria explicou, posteriormente, que o e-mail enviado tinha apenas o objetivo de manifestar uma preferência, mas que o candidato não se recusava a ir ao Rio de Janeiro para a entrevista. Nesse caso, a emissora confirmou a entrevista de Bolsonaro.

Todos os outros candidatos também aceitaram as regras, segundo a TV Globo.

