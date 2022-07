Datafolha: Lula tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro, 29%; Ciro tem 8%

Na mais recente pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, divulgada na noite desta quinta-feira (28) pela Folha de S. Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 29%.

A única diferença entre essa e a pesquisa Datafolha anterior é que Bolsonaro cresceu 1% — nos dias 22 e 23 de junho, ele estava com 28%. Lula mantém vantagem de 18 pontos sobre o atual presidente.

O pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, segue com 8% das intenções de voto, mesmo cenário visto na pesquisa anterior.

Com 2%, está a senadora Simone Tebet (MDB). Depois dela, com 1%, estão André Janones (Avante), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU).

Em branco ou "não sabe"

Os votos "em branco/nulo/nenhum" e "não sabem" somaram 6% e 3%, respectivamente.

A margem de erro do levantamento, de acordo com a Folha, é de dois pontos percentuais. As respostas foram colhidas com 2,5 mil eleitores de 183 cidades nesta quarta (27) e nesta quinta (28).