Ratinho desmente suposta entrevista com Bolsonaro nesta quinta-feira (25)

O apresentador Ratinho usou as redes sociais para desmentir uma suposta entrevista que faria com o presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (25). Rumores apontavam que o momento seria exibido no mesmo horário da sabatina com o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que será transmitida pelo Jornal Nacional esta noite.

"Boa noite! Tô gravando esse vídeo aqui para dizer o seguinte: tá circulando nas redes sociais que eu vou dar, vou fazer uma entrevista com o Bolsonaro dia 25 no meu programa. Não é verdade", disse em vídeo publicado no Instagram.

A declaração veio após a divulgação de uma imagem com a logo do SBT e a seguinte mensagem: 'eu quero assistir à entrevista do presidente aqui no dia 25/08/2022, quinta-feira, às 20h30'. Desde o início da semana, a imagem circulou entre apoiadores de Bolsonaro e em grupos de redes sociais, segundo o portal Splash.

Diagnosticado com Covid

Entretanto, Ratinho já tinha informado que foi diagnosticado com Covid-19. Agora, no vídeo, ele voltou a falar sobre o diagnóstico da doença, reforçando que o programa seguirá sem nenhuma novidade ou imprevisto.

"Estou em casa, me cuidando porque lamentavelmente acabei pegando covid. No final, tô bem, mas eu tenho que me cuidar para não passar para outras pessoas. Estou em casa e não vou entrevistar o presidente Bolsonaro", reforçou.

Além disso, Ratinho reforçou na legenda que as informações oficiais sobre ele ou sobre o programa do SBT são divulgadas por ele no próprio perfil. "Oficial é o que divulgo aqui. Agradeço a todos que buscam informação na fonte para não disseminar mentiras por aí. Resumindo: NÃO vou entrevistar o Bolsonaro no dia 25", finalizou.