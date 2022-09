Soraya Thronicke: veja propostas, plano de governo e aliados da presidenciável

Está na disputa pelo comando do Palácio do Planalto a candidata Soraya Thronicke (UB), uma das três mulheres lançadas ao pleito federal. Atualmente, ela exerce seu primeiro mandato como senadora, cargo com vigência até 2027.

A postulante de 49 anos é natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esta é a primeira vez que ela concorre ao posto de presidente da República. Além de senadora, Thronicke é formada em Direito e dona de uma rede de motéis com o marido no seu estado de origem.

Plano de governo de Soraya

Ao longo das 73 de seu plano de governo, Thronicke elenca dez eixos de atuação de seu mandato, caso eleita. Economia é o primeiro deles. Neste tópico, a candidata propõe implantar um Imposto Único Federal (IUF) na reforma tributária que pretende sugerir ao Congresso Nacional. Além disso, promete implementar uma Política de Apoio e Desenvolvimento de Microempreendedores Individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas (MPEs), possibilitando acesso ao crédito orientado, ao mercado, entre outros benefícios.

Já na seara da educação, ciência, tecnologia e inovação, a postulante projeta a realização de mais concursos públicos para o magistério da educação básica. Ela também indica um maior investimento no ensino técnico (para qualificar a mão de obra para as demandas regionais nos mercados locais) e na criação de mais escolas cívico-militares (para “atender o sentimento de Estado de direito”).

Na área da saúde, Soraya pretende universalizar o atendimento odontológico por meio de apoio às demais esferas de governo e implantar Parcerias Públicas-Privadas (PPPs) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a assistência social, a candidata projeta ampliar a participação das mulheres no mercado de trabalho com políticas de formação profissional e com investimento em creches. Além disso, quer reforçar medidas de cuidados sanitários básicos e de

alimentação da população em situação de rua.

A presidenciável ainda apresentou propostas para o desenvolvimento ambiental sustentável, das quais se destacam o investimento em pesquisas e empreendedorismo para a gestão de recursos hídricos e o saneamento básico e a universalização do acesso a serviços de água potável e esgoto.

A seara de agricultura e segurança alimentar, Thronicke propõe a retomada do financiamento dos programas de agricultura familiar paralisados na atual gestão. Ela também indica a criação de um Plano Estratégico de Produção de alimentos nacionais.

Defesa Civil e Corpos de Bombeiros é outro tópico trabalhado no plano de governo. Para suprir a baixa cobertura de profissionais dessas áreas nos municípios brasileiros para lidar com desastres naturais, por exemplo,a candidata sugere a criação de um Plano Nacional de Gerenciamento de Riscos. Além disso, pretende implantar uma política de transferência de moradias em áreas de alto risco natural.

Para a segurança pública, propõe o investimento em inteligência e integração de dados e modelos de governança, além da ampliação da quantidade de delegacias da mulher (DEAM) em todo o País, com base nos índices locais de violência.

Já o esporte brasileiro pode ser fortalecido, segundo Thronicke, com um programa especial de formação para treinadores em todas as modalidades e o fortalecimento dos jogos indígenas.

Na área da cultura, a candidata promete fortalecer a Fundação Nacional de Artes (Funarte) para que sua atuação seja ampliada para todo o território nacional e regulamentar o Sistema Brasileiro de Cultura.

Número de Soraya

Thronicke é filiada ao partido União Brasil, cujo número de urna é 44.

Partidos que apoiam Soraya

O partido de Soraya, o União Brasil, não formou coligação para a disputa ao Planalto.

Vice de Soraya

Para compor chapa com Soraya, o União Brasil escolheu o economista Marcos Cintra como vice. Ele é vice-presidente licenciado da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ex-deputado federal e ex-secretário da Receita Federal.

Bens declarados

A candidata do União Brasil declarou uma lista de bens no valor de R$ 783 mil à Justiça Eleitoral, entre participações societárias, dinheiro em espécie em sua posse e depósitos bancários em conta corrente no País.

No primeiro grupo, Soraya afirmou deter R$ 500 mil em sociedade com a pessoa jurídica T&B Holding LTDA. Já a quantia em espécie é equivalente a R$ 250 em moeda nacional. Quanto aos depósitos bancários, a postulante declarou ter valores de R$ 6 mil, de R$ 12 mil e de R$15 mil.

Outros candidatos à Presidência

Além de Tebet, também são candidatos ao Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro (PL); o ex-presidente Lula (PT); o ex-ministro Ciro Gomes (PDT); a senadora Soraya Thronicke (União); o advogado Eymael (DC); o empresário Felipe D'Ávila (Novo); o coordenador Movimento Luta nos Barrios, Vilas e Favelas (MLB), Léo Péricles (UP); Padre Kelmon (PTB); a professora universitária Sofia Manzano (PCB); e a socióloga Vera Lúcia (PSTU).