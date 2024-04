Haddad entrega projeto de regulamentação da reforma tributária no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou no Congresso Nacional nesta quarta-feira (24) o primeiro projeto de lei complementar que visa regulamentar a reforma tributária.

O projeto tratará das normas dos novos impostos que serão criados pela reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) estadual e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) federal.

Além disso, o texto terá regras sobre regimes específicos e diferenciados, imposto seletivo e questões referentes ao imposto federal, como regime automotivo do Norte e Nordeste e Prouni. A matéria abordará ainda todo o processo de transição do sistema tributário.

Veja também PontoPoder DPVAT: Senado deve votar recriação e novas regras do seguro nesta quarta (24) PontoPoder CPI da Enel: Venda de equipamentos de R$ 700 mi para o mercado paralelo será investigada na Alece

Acompanhado do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e do secretário extraordinário para a reforma tributária, Bernard Appy, Haddad se dirigiu ao gabinete do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O ministro fez elogios ao presidente da Câmara e ressaltou seu esforço em ajudar o País.

"Entrego mais este projeto sabendo que estou entregando nas mãos de uma pessoa que até agora, desde a transição até ontem, tem demonstrado uma resolutividade, uma determinação em ajudar o País a encontrar seu caminho de desenvolvimento e de justiça social", disse o ministro.

Haddad ainda afirmou que o projeto traz a solução para um dos "emaranhados" problemas brasileiros, que é o sistema tributário, hoje entre os 10 piores do mundo, disse ele. Outros projetos que envolvem a regulamentação da reforma devem ser encaminhados após o feriado, segundo o ministro.

O ministro também deve entregar o projeto ainda nesta quarta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na Residência Oficial.