'Vem pra Alece' realiza 2ª edição com serviços gratuitos e atrações culturais

Para reforçar ainda mais o movimento do Parlamento Aberto, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) realiza a segunda edição do "Vem pra Alece", neste domingo (28), das 8h às 13h, na sede do Legislativo estadual e no entorno, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

A programação envolve prestação de serviços gratuitos, cidadania, direitos da mulher, saúde, educação, cultura, espaço infantil, sustentabilidade, inclusão, empreendedorismo e muito mais.

A segunda edição consolida a iniciativa no calendário cultural de Fortaleza. Segundo a Alece, são esperadas seis mil pessoas, superando o público da primeira edição. O evento será transmitido ao vivo pela TV Assembleia (canal 31.1), FM Assembleia (96,7MHz), Portal da Alece (al.ce.gov.br) e redes sociais.

A 2ª edição do "Vem pra Alece" oferece uma programação diversificada na área de sustentabilidade, com feira de produtos orgânicos, distribuição de mudas de plantas e apresentação das iniciativas sustentáveis desenvolvidas na Alece. O público terá a oportunidade de aprender mais sobre sustentabilidade com roda de conversa, jogo para o público infantil, troca de informação e imersão com realidade virtual.

Ações de educação, cidadania, saúde, empreendedorismo, inclusão também fazem parte do evento, que terá ainda visitas mediadas aos espaços do Parlamento estadual.

A primeira edição foi em outubro de 2023.