Empréstimo de R$ 425 mi da Prefeitura de Fortaleza para obras de infraestrutura é aprovado na Câmara

Os vereadores de Fortaleza aprovaram, nesta quinta-feira (25), um novo pedido da Prefeitura Municipal para contratar uma operação de crédito de até R$ 425 milhões. Por um placar de 24 votos favoráveis contra 16 contrários e 1 abstenção, a gestão municipal agora está autorizada a recorrer a instituições financeiras públicas ou privadas para adquirir o empréstimo.

O projeto de lei que formalizou a solicitação foi enviado ao Legislativo pelo prefeito José Sarto (PDT) no último dia 9 de abril. Conforme indicou a justificativa da proposição, o aporte financeiro será feito na realização de obras de infraestrutura. A medida deverá contar com a garantia da União.

A matéria foi objeto de críticas na Casa desde que foi recebida no Plenário Fausto Arruda. Nesta quinta, quando foi apreciada, os debates voltaram a acontecer entre os membros do Legislativo.

Na esteira das reclamações da oposição, a solicitação de autorização para a operação de crédito chegou a ser alvo também de um pedido de vistas na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento (CCCO). A manobra foi realizada pelo vereador Eudes Bringel (PSD) e pelas vereadoras Adriana Almeida (PT) e Priscila Costa (PL).

O texto agora vai para a redação final e, depois, com a confirmação dos votos, para o gabinete do chefe do Executivo municipal onde deverá ser sancionado.

Mais de R$ 2 bi em empréstimos

No ano passado, foram autorizados pela CMFor mais de R$ 2 bilhões em empréstimos. Somente em março, além de uma operação junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF), que correspondia a cerca de R$ 770 milhões pelo câmbio da época, foram solicitados R$ 1,2 bilhão para pagar despesas e custear programas de políticas públicas.

Além disso, em setembro, a administração da Capital solicitou à Câmara a autorização para contratar um financiamento de R$ 50 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para viabilizar a compra de 19 ônibus elétricos para o sistema de transporte urbano do Município.

Ainda em 2023, outro pleito ao BNDES voltou a ser avaliado pelos vereadores em 8 de dezembro, para, como versou o texto da mensagem do prefeito, “acelerar a transformação digital” na cidade.