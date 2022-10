Entenda por que filas para votação foram mais longas e demoradas neste ano

Eleitores que foram às urnas, neste domingo (2), escolher os próximos representantes do Brasil, tiveram de confirmar duas vezes os números dos seus candidatos. O segundo a mais concedido para a "conferência do voto" foi um dos motivos elencados pelo Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) para a formação de longas filas no pleito.

"Quando a ferramenta de 'conferência do voto' estava sendo desenvolvida se pensou, a princípio, em colocar três segundos pra esse processo. E, justamente para mitigar um potencial atraso, foi reduzido esse tempo para um segundo", explicou a secretária de Tecnologia da Informação do TRE-CE, Lorena Belo.

Segundo a gestora, os cálculos feitos pela equipe desenvolvedora da ferramenta demonstraram que "o impacto [da conferência] no tempo total da votação era muito pequeno e que, portanto, poderia ser relevado".

Em coletiva para a imprensa, Belo comentou ainda que o "delay" na apuração foi de 40 minutos a 50 minutos, dentro do previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que isso não interfere na divulgação dos resultados da disputa.

Lorena Belo Secretária de Tecnologia da Informação do TRE-CE É importante que se diga: a ferramenta de 'conferência do voto' tem uma importância, que é a de oportunizar ao eleitor a chance de verificar se a foto do candidato apareceu corretamente, conferir os dados do seu candidato e só confirmar tendo certeza do que está fazendo".

Cidades com seções ainda ativas

A formação de longas filas fez com que, duas horas após o fechamento das zonas eleitorais, algumas seções ainda permanecessem ativas na Capital e no Interior, com dezenas de eleitores à espera de exercer seu dever cívico.

Caso, por exemplo, de cidades como Fortaleza, Quixeramobim, Pedra Branca, Guaraciaba do Norte e Viçosa.