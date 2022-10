Pelo menos 5 cidades do CE mantêm filas e votações após as 19h30; veja locais

Pelo menos 5 cidades do Ceará, incluindo Fortaleza, registraram votação em andamento após as 19h30, por conta de alguns atrasos nas zonas eleitorais. O horário de encerramento das votações geralmente é 17h, quando não é mais permitida a entrada de eleitores.

Neste ano, no entanto, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em declarações dadas após as 19h30, algumas pessoas ainda esperavam para confirmar o voto em Quixeramobim, Pedra Branca, Guaraciaba do Norte, Viçosa, além de bairros de Fortaleza.

Segundo Lorena Belo, secretária de tecnologia da informação do TRE, ainda não é possível saber com certeza quais as zonas eleitorais não foram finalizadas, já que as urnas funcionam de forma offline.

No entanto, há relatos de funcionários e voluntários do TRE de operações em andamento em algumas cidades do Interior e bairros da periferia de Fortaleza.

Demora natural

A demora para finalização do processo de votação, contudo, foi considerada como algo natural pela secretária de TI do TRE.

"É importante que as seções em funcionamento nós não temos um controle mais claro porque a urna funciona de forma offline. O que nós temos são as urnas que já tiverem resultados enviados. Os relatos de zonas estão vindo mais do Interior e dos bairros na periferia da Capital", disse Lorena.

Anos anteriores

Nas últimas eleições majoritárias, em 2018 e 2014, as urnas no Ceará foram todas apuradas às 22h21 e 19h10, respectivamente, segundo informações do TRE.

Os dois pleitos terminaram com a vitória do ex-governador Camilo Santana para o posto de chefe do Executivo estadual.