Vereadora é presa em flagrante na Região Metropolitana de Fortaleza por suspeita de comprar votos

Uma vereadora foi presa em flagrante, na cidade de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A mulher estava acompanhada de um homem e os 2 são suspeitos de comprarem votos. A ocorrência foi registrada neste domingo (2), dia do primeiro turno das Eleições 2022.

A Polícia Federal confirmou as prisões em flagrante em Aquiraz, mas não revelou os nomes dos detidos. De acordo com a PF, além das duas prisões, neste domingo foram contabilizadas 15 ocorrências, seis Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e oito procedimentos que seguem em análise na Corregedoria, para possível futura instauração de inquérito.

Foram apreendidos quase R$ 18 mil. Do total, R$ 3 mil foi recolhido durante a ocorrência em Aquiraz. Segundo a Polícia, a dupla foi conduzida por policiais militares em um caso registrado como compra de voto.

A reportagem apurou que os R$ 3 mil estavam distribuídos em sete envelopes. A suspeita já foi liberada, após pagar fiança de 15 salários mínimos, equivalente a quase R$ 18 mil.

BALANÇO

As ocorrências foram registradas em Aracati, Baturité, Camocim, Campos Sales, Canindé, Cratéus, Iguatú, Itapipoca, Jaguaribe, Milagres, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.

Conforme os delegados federais Paulo Henrique Oliveira Rocha e Alexsandra Reis, o primeiro turno foi considerado 'tranquilo' no Ceará. "Ocorreu tudo dentro do esperado", disse Alexsandra.

A PF destaca que foi recolhido um farto material de propaganda política, incluindo santinhos, bandeiras, adesivos e celulares.

Cerca de 190 policiais federais trabalharam no Ceará, divididos em 15 cidades-polos, integrados com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e as demais forças de Segurança Pública, como o Exército.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

De acordo com o Ministério da Justiça, até as 16h30 deste domingo (2), a Operação Eleições 2022 registrou, no Brasil:

47 casos de compra de votos/corrupção eleitoral;

231 ocorrências de boca de urna;

32 violações de sigilo do voto;

31 ocorrências de transporte ilegal de eleitores.

Nas estatísticas do Ministério da Justiça, só no Ceará, foram 13 crimes eleitorais, seis compras de voto e cinco crimes cometidos contra candidatos.