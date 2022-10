Alexandre de Moraes diz que resultado do 1º turno da eleição sai ainda neste domingo (2)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes garantiu que ainda neste domingo (2) os brasileiros saberão os resultados das eleições. No início da tarde, o ministro participou de coletiva de imprensa e disse: "vamos totalizar todos os votos hoje, até meia-noite".

"Podem ficar tranquilos que hoje sairá o resultado. Eleitores e eleitoras saberão quais os resultados para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais", se comprometeu Alexandre de Moraes.

De acordo com o ministro, o período das 11h30 às 13h30 foi o de maior movimentação nas urnas. Até o início da tarde deste domingo, não havia indicativo se a abstenção dos eleitores seria maior ou menor, em 2022.

Legenda: De acordo com o ministro, o período das 11h30 às 13h30 foi o de maior movimentação nas urnas. Foto: Reprodução

COMO SE EXPLICA O RESULTADO NO EXTERIOR

Alexandre de Moraes falou sobre os veículos de comunicação divulgarem resultados para presidente no Brasil, a partir da votação em países do exterior. De acordo com o presidente do TSE, as informações se baseiam nos resultados da totalização dos votos divulgados nos boletins, expostos em cada seção.

"Seções no Japão, na Nova Zelândia, por exemplo, são pequenas. Então, fiscais dos candidatos vão até às seções e olham esses boletins", disse Moraes, alegando ser um procedimento que faz parte da transparência do processo.