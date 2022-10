Como acompanhar a apuração das eleições? Veja opções

O primeiro turno das eleições 2022 acontece neste domingo (2). Os eleitores que desejam acompanhar a apuração dos votos das eleições 2022 podem conferir as principais informações nos veículos do Sistema Verdes Mares. A cobertura inicia às 7h30 da manhã na TV Diário, na Verdinha e no site do Diário do Nordeste. Os canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também são outra fonte de acompanhamento dos dados.

Nas primeiras horas do dia, repórteres do Sistema Verdes Mares estarão em diferentes cidades trazendo informações sobre o início da votação dos eleitores cearenses. Analistas e cientistas políticos também participam de programação.

Na TV Diário, a partir das 16 horas, o supervisor de jornalismo e apresentador, Aldeson Matos, e o colunista de Política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar assumem o PontoPoder para inicar o acompanhamento da apuração das urnas eletrônicas.

O PontoPoder apresenta os nomes eleitos para os cargos de deputado estadual, deputado federal e senador. Além disso, também traz os resultados das eleições para a presidência da República e para o Governo do Ceará — únicos cargos em que é possível haver segundo turno nas eleições de 2022.

Tempo real das eleições 2022 na internet

O portal do Diário do Nordeste reunirá informações em tempo real sobre o 1º turno das eleições de 2022, com repórteres nas ruas trazendo informações não apenas nos locais de votação como dos órgãos públicos responsáveis pela realização e fiscalização do pleito, como o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e da Polícia Federal (PF).

A partir das 7h30 — antes de a votação ter início às 8h — começa o primeiro PontoPoder Eleições, acompanhando a movimentação durante toda a manhã. Às 13h05, começa uma nova edição do programa, que continuará trazendo informações ao vivo sobre a votação no Estado.

TSE divulga resultados das Eleições 2022 em canais oficiais

Legenda: Aplicativo "Resultados" do TSE Foto: Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá divulgar os resultados das eleições gerais de 2022 em site oficial, além de aplicativo produzido para dispositivos móveis.

No dia da eleição, as consultas podem ser feitas por nome da candidata ou do candidato ou pelo cargo em disputa no aplicativo "Resultados" — disponibilizado para android e iOS. O aplicativo informará, em tempo real, os nomes de quem for eleito ou daqueles que vão disputar o 2º turno. Também será possível verificar os índices de comparecimento e abstenção, a quantidade de votos válidos, brancos e nulos, além do número de seções totalizadas.