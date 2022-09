Diário do Nordeste libera acesso integral ao conteúdo na reta final das eleições

Com o objetivo de garantir acesso à informação aos cearenses na reta final das eleições 2022, todo o conteúdo jornalístico do Diário do Nordeste será liberado de forma integral a todos os cearenses. Até as 16h do dia 4 de outubro deste ano, todo o conteúdo estará 100% livre para qualquer leitor acompanhar as matérias produzidas pela equipe do portal de notícias.

Para Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do Sistema Verdes Mares, o movimento está alinhado com a diretriz do veículo: o compromisso com a verdade. “Entendemos que nesse momento, toda informação pode ser decisiva ao eleitor para que ele possa fazer a escolha de forma mais assertiva. Sabemos que a informação correta e de qualidade será ainda mais necessária nessa reta final das eleições”.

O acesso ao conteúdo será liberado a partir desta quarta-feira (28), a partir das 16h. Durante os próximos dias, nossas equipes farão notícias e reportagens sobre a corrida eleitoral e trarão uma cobertura completa, incluindo análises após os resultados das eleições. O acesso estará liberado até a terça-feira, 4 de outubro.