Austrália, Japão e outros países encerram eleições para presidente do Brasil; veja como foi

Os eleitores começaram a votar às 8 horas (horário de Brasília) deste domingo (2) no Brasil, no entanto, em países localizados na Ásia e na Oceania a votação já foi encerrada devido à diferença de fuso horário. Segundo dados extraoficiais, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido pela maioria dos brasileiros que residem no exterior. O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, foi o preferido em pelo menos uma das nações.

Nas cidades chinesas de Pequim e Xangai, o petista levou vantagem na disputa pelo Palácio do Planalto. Já em Tóquio, capital japonesa, a maioria dos votos são favoráveis a continuidade do atual Chefe de Estado, conforme informações do portal MoneyTimes.

Na Oceania, o Lula também foi o mais votado na cidade de Wellington, Nova Zelândia, e na capital australiana Canberra. No Sudeste asiático, o ex-presidente foi o preferido dos brasileiros que residem em Singapura.

Diferenças de fuso horário

Nesses países a votação aconteceu no mesmo horário previsto para o Brasil, das 8h às 17h deste domingo, mas seguindo o fuso de cada local. Devido à diferença, que pode chegar a até 12h a mais — ou seja, enquanto são 8h aqui, no Japão já são 20h —, é possível ter acesso aos resultados em cada seção eleitoral a partir dos boletins emitidos pelas urnas.

Esses resultados são fixados nos respectivos consulados e embaixadas para consulta pública, assim como acontece nos colégios eleitorais brasileiros.

Resultado não é o oficial

Os dados divulgados até o momento são extraoficiais, já que o resultado oficial só será totalizado na apuração dos votos, que começa a após às 17h (horário de Brasília), conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, protocolos de segurança do sistema da Corte poderão confirmar as informações.