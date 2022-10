Eleições 2022 ao vivo: Acompanhe o primeiro turno em tempo real

As urnas abrem às 8h, neste domingo (2), pelo horário de Brasília, para os eleitores escolherem quem vai ocupar os cargos de presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Este é o primeiro turno das eleições de 2022 - caso haja um segundo turno, ele será no dia 30 de outubro.

Ao todo, são 10.155 urnas disponíveis, mas apenas 8.950 foram destinadas para votação. As restantes devem ser usadas somente em necessidade.

A apuração começa às 17h, horário em que as urnas são fechadas. As parciais só serão divulgadas após o fechamento de todas as seções do Brasil. No País, 156.454.011 pessoas estão aptas a votar.

Confira todas as informações ao vivo:

Eleições no Ceará

No Ceará, segundo os números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 6.820.673 eleitores. O Estado registrou três candidatos para o cargo de senador, seis candidatos a governador; 414 para deputado federal e 573 para deputado estadual.

Cobertura

As eleições têm cobertura especial, neste domingo, do Sistema Verdes Mares. Repórteres do SVM estarão nas ruas em todo Estado, trazendo informações sobre a votação em tempo real. Além disso, analistas e cientistas políticos comentam, durante toda a programação, em qual conjuntura estadual e nacional o pleito deste ano se insere e os possíveis impactos do processo eleitoral.

Será possível acompanhar a apuração em tempo real aqui, no Diário do Nordeste. A TV Diário também realiza cobertura especial neste dia.