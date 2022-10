Camilo Santana, candidato ao Senado, vota em Barbalha

O candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e ex-governador do Estado, Camilo Santana, votou por volta das 10h deste domingo (2), no Complexo Ambiental Mirante do Caldas, em Barbalha.

O político estava acompanhado da esposa, Onélia Leite, dos três filhos do casal, além do candidato ao Governo do Estado, Elmano de Freitas (PT) e a vice da chapa dele, Jade Romero (MDB) — ambos acompanhados pelos cônjuges, Lia Freitas e Marcelo Paz, respectivamente.

Após votar, Camilo comentou sobre a corrida eleitoral e os resultados das pesquisas de intenção de votos. "Fizemos uma campanha limpa, mesmo sofrendo agressões de baixo nível por conta dos adversários. Inclusive utilizando o período eleitoral, propaganda eleitoral para isso. Mas a mensagem foi absorvida pela população, que compreendeu a importância do nosso trabalho, que o Ceará tem lado e que o Brasil tem jeito".

Na ocasião, o petista também falou sobre uma possível vitória nas urnas e destacou a possibilidade de fortalecer o Estado, caso os candidatos que apoia na corrida pelo Executivo estadual e federal também vençam.

"Se o povo cearense me der a oportunidade de ser senador, quero continuar meu trabalho pelos cearenses. Eu sempre disse que essa eleição é para transformar o Ceará em um Ceará três vezes mais forte, coisa que eu não tive a oportunidade como governador."

Veja quem são os outros candidatos ao Senado pelo Ceará:

Kamila Cardoso (Avante)

Kamila Cardoso é candidata ao Senado pela coligação "União pelo Ceará" e sua candidatura foi oficializada em convenção realizada no início de agosto. Ela é advogada e foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza em 2020, ao lado do atual candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner.

Carlos Silva (PSTU)

Carlos Silva é candidato do PSTU e foi escolhido para disputar o cargo em evento do partido que definiu também as escolhas para governador e vice. Ele é natural de Iguatu (CE).

Érika Amorim (PSD)

Érika Amorim está no primeiro mandato como deputada estadual e foi a mulher mais votada para deputada estadual no Ceará, com 86.320 votos. Ela é formada em Administração de Empresas e é mestranda em Ciência Política. Érika é esposa do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim.