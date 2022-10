Candidata ao senado Kamila Cardoso vota no bairro Papicu, em Fortaleza

A candidata do Avante ao Senado Federal, Kamila Cardoso, votou por volta das 10h deste domingo (2), em uma universidade no bairro Papicu, em Fortaleza. Antes, ela encontrou com Capitão Wagner, candidato ao Governo do Ceará, no comitê da campanha, no bairro Parquelândia. Em seguida, os dois sairam para votar.

Ao Diário do Nordeste, a candidata fez um breve balanço sobre a corrida eleitoral. "Estou feliz. Foi uma campanha intensa, curta pra mim, 45 dias só de campanha, mas estou feliz que a mensagem chegou, as pessoas já sabem que eu trago uma representatividade da inclusão, da acessibilidade, das mulheres", disse.

"Agora é colocar na mão de Deus e do povo cearense, que eles decidam essa eleição. Minha missão foi cumprida, que era dar representatividade e visibilidade a essas pessoas. Agora o povo cearense vai decidir quem será a senadora deles", comentou.

A candidatura de Kamila foi oficializada em convenção no início de agosto. Ela é advogada e foi candidata a vice-prefeita de Fortaleza em 2020, ao lado do atual candidato ao Governo do Ceará, Capitão Wagner.

Veja quem são os outros candidatos ao Senado pelo Ceará: Camilo Santana (PT) Camilo Santana é candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e foi oficializado em 30 de julho. O nome do ex-governador do Ceará já era cotado para a disputa desde a renúncia à liderança do Executivo estadual, realizada antes do prazo para desincompatibilização eleitoral. Carlos Silva (PSTU) Carlos Silva é candidato do PSTU e foi escolhido para disputar o cargo em evento do partido que definiu também as escolhas para governador e vice. Ele é natural de Iguatu (CE). Érika Amorim (PSD) Érika Amorim está no primeiro mandato como deputada estadual e foi a mulher mais votada para deputada estadual no Ceará, com 86.320 votos. Ela é formada em Administração de Empresas e é mestranda em Ciência Política. Érika é esposa do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim.