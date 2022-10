Capitão Wagner vota na Parquelândia, em Fortaleza

Capitão Wagner, candidato ao Governo do Ceará pelo União Brasil, votou por volta das 9h deste domingo (2), no Colégio Maximus, no bairro Parquelândia, em Fortaleza. Ele estava acompanhado da esposa, Dayany Bittencourt.

Após votar, o Capitão comentou sobre a campanha e a expectativa do resultado. "Foram 15 meses de dedicação. Fizemos uma chapa com muito critério e responsabilidade", disse, mencionando os nomes da coligação.

"Então, agora vamos passar o dia todo olhando os locais de votação, vendo se tá tudo ok, incentivando a militância a manter o respeito aos adversários, a gente fez isso durante toda a campanha e no dia de hoje estará assim também", completou.

Antes, o o político passou pelo escritório do partido, no mesmo bairro, onde se encontrou com apoiadores. Também acompanharam a votação: a candidata Kamila Cardoso, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), o ex-governador Lúcio Alcântara (PSDB) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União).