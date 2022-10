Elmano de Freitas vota nesta tarde, em Caucaia, na Grande Fortaleza

Elmano de Freitas, candidato ao Governo do Ceará pelo Partido dos Trabalhadores (PT), votou no começo da tarde deste domingo (2) em uma escola pública no Icaraí, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

O político chegou ao lado da esposa, Lia de Freitas, e da filha do casal. Também o acompanharam: o ex-governador e candidato ao Senado Federal pelo PT, Camilo Santana; a candidata à vice-governadora, Jade Romero; o prefeito de Caucaia, Vitor Valim; e o Secretário da Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Inácio Arruda.

Após votar, Elmano comentou que as expectativas são positivas para o resultado das eleições. "O que nós sentimos, em todas as semanas, foi uma campanha crescente, levando propostas e esperança para o nosso povo, de que provavelmente teremos ainda uma solução no primeiro turno para eleger o Lula presidente e garantir que o projeto tão bem executado pelo governador Camilo e pela governadora Izolda vai continuar e avançar com a nossa candidatura".

Questionado se há preferência para disputar com algum candidato, caso haja segundo turno, o petista foi enfático. "Temos nossa convicção de apresentar para o povo do Ceará o projeto que representamos". Por sua vez, com relação à formação de parcerias em um possível segundo cenário de votação, o foco deve ser no diálogo.

"O segundo turno é exatamente para reunir forças e disputar com aquele que for escolhido. Então vamos dialogar, evidentemente, mas primeiro temos que saber a confirmação de que estaremos no segundo turno e a confirmação de com quem estaremos nele. Temos que ter muita humildade porque é o eleitor quem decide".