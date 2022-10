Qual a porcentagem para ganhar no primeiro turno? Entenda o cálculo

Durante a votação neste primeiro turno das eleições de 2022, que acontece neste domingo (2), os internautas têm buscado como funciona a regra para que um candidato seja eleito já no primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explica que o pleito é conquistado com, no mínimo, 50% dos votos válidos e mais um único voto.

A contabilização dos votos válidos excluem os brancos e nulos, ou seja, os votos são 'descartados' e não entram na conta que define a eleição.

Há uma dúvida ainda, já que muitos acreditam que é preciso alcançar 51% dos votos, mas a regra não é assim.

Sistema majoritário e proporcional

No Brasil, existem dois sistemas de votação: o majoritário e o proporcional. O primeiro é válido para candidatos a presidente, governador, senador e prefeito, enquanto o segundo para deputados federais, estaduais e vereadores.

Além disso, a eleição em dois turnos só acontece para cargos do Executivo: presidente, governadores e prefeitos. Logo, para que algum desses candidatos seja eleito no primeiro turno, precisa alcançar a maioria absoluta, ou seja, mais da metade dos votos válidos.

Por exemplo: se tivéssemos 100 votos válidos, seriam necessários 50 (50%) + 1, ou seja, 51.