Até que horas pode votar? Veja horário e programe-se

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (2) escolher representantes para Presidência da República, Governo do Estado, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

No Ceará, 6.820.673 eleitores e eleitoras estão aptos a votar. O horário de votação é unificado em todo o Brasil pela primeira vez, por determinação do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As seções eleitorais foram abertas conforme o horário de Brasília. Com isso, estados e cidades com fuso diferente terão de se adequar. No Acre, por exemplo, a votação será das 6h às 15h pelo horário local.

Até que horas pode votar?

O eleitor pode votar até as 17h (horário de Brasília), hora em que as seções eleitorais se encerram. Se houver eleitores na fila neste horário, eles ainda poderão votar.

Prioridades

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), é a garantido atendimento prioritário para os seguintes grupos:

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,

Enfermos,

Obesos,

Gestantes,

Lactantes,

Pessoas com criança de colo,

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como quem as acompanha;

Candidatos(as);

Juízes(as) eleitorais e seus(suas) auxiliares;

Servidores(as) da Justiça Eleitoral;

Promotores(as) eleitorais;

Policiais militares em serviço.

Pessoas com mais de 80 anos (terão prioridade sobre as demais).