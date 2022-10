E-título não funciona? Saiba o que fazer para votar

O e-Título é um aplicativo para smartphones que gera uma versão digital do título de eleitor. No entanto, caso ele não funcione, o eleitor pode votar apenas apresentando um documento oficial com foto que permita a identificação.

A não obrigatoriedade de o eleitor portar dois documentos para votar, conforme previsto no artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei n 9.504/1997), é válida desde as eleições de 2010.

Para quem, ainda assim, deseja utilizar o e-Título e percebeu mau funcionamento do aplicativo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a versão seja atualizada. O aplicativo pode ser usado para consultar o local de votação e justificar a ausência.

Uma outra opção na persistência do problema é imprimir o título em casa e levar o documento no dia da votação.

Acesso ao e-Título

Para baixar o título de eleitor no celular basta acessar as plataformas iOS ou Android. Após baixá-lo, basta inserir os dados pessoais. O app pode ser baixado em smartphone ou tablet.

O aplicativo permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral e apresenta dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.