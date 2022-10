Como saber o local de votação? Veja como consultar seção e zona eleitoral

Com a chegada do primeiro turno das eleições 2022 neste domingo, dia 2 de outubro, é importante checar o local de votação. Para alguns eleitores, é possível que a seção tenha mudado.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza facilmente, pelo site, ou pelo aplicativo E-título, os locais de votação

Como saber meu local de votação?

Tanto no site do TSE quando do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado, é só clicar no menu "Eleitor e eleições" e depois em "Título e local de votação".

Você pode procurar o local colocando nome, número do título ou CPF. É obrigatório ainda colocar a data de nascimento e o nome da mãe.

Além do site, é possível baixar o app E-título, para Android o iOS e descobrir seu local de votação.