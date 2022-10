O que levar para votar? Veja documentos válidos

Neste 2 de outubro acontece o primeiro turno das Eleições Gerais de 2022 no País. Na data, milhões de pessoas vão às urnas, entre 8h e 17h, escolher presidente, governador, senador, deputados federal e estadual. Para exercer esse direito, os eleitores devem levar um item obrigatório: documento oficial de identificação com foto.

A apresentação do título eleitoral não é necessária no dia do pleito. No entanto, é nele que o cidadão encontra a zona e a seção eleitoral em que deve do votar. Essas informações também pode ser consultadas no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através do número do título ou nome do eleitor.

Os dados ainda podem ser conferidos através do aplicativo e-Título — espécie de versão virtual do documento —, disponível para sistemas Android e iOS. Os usuários que realizaram o cadastramento biométrico também podem usar a ferramenta como documento oficial com foto. Ou seja, é possível levar somente o celular para votar.

O que levar para votar?

Para participar das Eleições Gerais deste ano, o eleitor precisa portar um dos documentos abaixo na hora de votar:

carteira de identidade;

e-Título (somente eleitores que realizaram cadastramento biométrico);

passaporte;

carteira de categoria profissional reconhecida por lei;

certificado de reservista;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

As certidões de nascimento ou de casamento não são aceitas como prova de identidade.

Mais de 156 milhões de eleitores

Conforme o TSE, 156.454.011 de pessoas estão aptas a escolher os novos representantes políticos nas Eleições Gerais deste ano.

A maioria do eleitorado é composto por indivíduos do sexo feminino. Ao todo, são 82.373.164 de eleitoras, equivalendo a 52,65% do total. Já os homens são 74.044.065, sendo 47,33%. Há ainda outros 36.782 votantes sem informação, com um total de 0,02%.

Esses cidadãos se concentram, principalmente, nas regiões Sudeste e Nordeste, 42,64% e 27,11% respectivamente. O estado de São Paulo continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com 22,16% de todos os eleitores. Isso significa que, a cada cinco votantes no País, um reside em São Paulo.

Todo pessoa brasileira alfabetizada, maior de 18 anos e legalmente capaz é obrigada a votar. No entanto, o direito é facultativo para pessoas que não sabem ler e nem escrever, além de maiores de 70 anos e quem tem entre 16 e 17 anos.