Coligação de Elmano entra na justiça para barrar santinhos que associam Capitão Wagner a petistas

A Coligação Ceará Cada Vez Mais Forte, formada pelos candidatos Elmano, Camilo e Lula, entrou com representação eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) contra a Coligação União Pelo Ceará, encabeçada pelo candidato Capitão Wagner.

A ação visa barrar a distribuição de um material considerado irregular pelo grupo petista por vincular Capitão Wagner aos candidatos à presidência, Lula, e ao Senado, Camilo Santana

A justificativa da ação é que o material cria a ilusão no eleitor de falsas alianças formais entre os candidatos. Conforme destacou a assessoria de Elmano de Freitas, "Lula e Camilo Santana não apoiam o candidato Capitão Wagner", tendo como legítimo candidato ao Governo do Estado o próprio Elmano.

Foram requeridas na ação, entre outras medidas, remoção imediata de todo e qualquer material de propaganda eleitoral associando a imagem de Capitão Wagner às de Lula e Camilo Santana; proibição de novos materiais impressos pela Coligação; e que a Coligação União Pelo Ceará seja notificada.

A assessoria de comunicação do candidato Capião Wagner informou à reportagem do Diário do Nordeste que a aprovação e a impressão do material não é de responsabilidade da coligação de seu candidato.

Movimento

Começou às 8h o horário de votação em todo País. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os eleitores podem votar até as 17h, no horário de Brasília. No Ceará, são 6.820.673 eleitores.

Os primeiros eleitores começaram a chegar aos locais de votação antes das 7h no Ceará. Na Universidade Estadual do Ceará (Uece), um dos maiores colégios eleitorais de Fortaleza, pessoas já formavam filas para garantir o voto.

Em Juazeiro do Norte, Sobral, Barbalha e em outras localidades do Interior do Estado, os eleitores também chegaram aos locais de votação antes da abertura das urnas.