Raquel Lyra decide votar antes de seguir para sepultamento do marido em Caruaru (PE)

A candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), decidiu votar antes de seguir para o sepultamento do marido, Fernando Lucena, morto após passar mal na manhã deste domingo (2).

A tucana esteve no Colégio Diocesano, em Caruaru, na companhia do pai João Lyra Neto e dos filhos Fernando e João, poucos antes do encerramento do horário de votação.

Em seguida, ela seguiu para as últimas homenagens ao esposo no Cemitério Parque dos Arcos, onde o sepultamento estava previsto para 17h30.

Fernando Lucena, de 44 anos, morreu na manhã deste domingo (2) em casa quando se sentiu mal. Empresário em Caruaru, ele atuava no setor de veículos e vaquejada, além de atuar em campanhas políticas.