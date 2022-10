Votação no Ceará foi tranquila e sem ocorrências graves, diz TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou que a votação ocorreu com tranquilidade em todo o Estado neste domingo (2) das Eleições 2022. Em coletiva de imprensa, o presidente do TRE-CE, desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, afirmou que não houve ocorrência ou flagrante de crime eleitoral grave no Ceará.

"A avaliação é de missão cumprida, de tranquilidade. Tudo ocorreu como planejado, sem nenhuma ocorrência grave. Todos os problemas de urna foram solucionados a tempo". O desembargador ainda avaliou a votação de 2022 como "uma das eleições mais calmas do Estado nos últimos anos".

Inácio de Alencar Cortez Neto ainda comentou sobre a parceria com os agentes públicos de segurança para que as eleições ocorressem com tranquilidade. "Fizemos um traçado desde cedo com o apoio das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Exército, todos trabalhando em sintonia", disse.

O presidente do TRE-CE também reforçou que testes de integridade das urnas foram realizados no Ceará, conforme proposta das Forças Armadas.

De acordo com a projeção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado das Eleições 2022 ocorre até as 22h (horário de Brasília) neste domingo (2).