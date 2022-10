Militantes do PT comemoram vitória de Camilo e Elmano; veja imagens

Confirmado o resultado com vitória de Camilo Santana para o Senado Federal e de Elmano de Freitas para o Governo do Estado, os militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) começaram a comemorar já no comitê dos políticos, na Avenida Washington Soares.

Veja algumas imagens da festa organizada pelos eleitores de Camilo, eleito com mais de 69% dos votos, e Elmano, que acumulou mais de 53% dos eleitores na corrida para o governo. Os dados são referentes ao momento em que 96% das urnas no Ceará já haviam sido apuradas, e podem passar por pequenas alterações.

Veja algumas imagens da comemoração no comitê do PT:

Legenda: Militantes celebram vitórias do PT Foto: Thiago Gadelha

