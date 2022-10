Conheça Lia Freitas, a nova primeira-dama do Ceará

A esposa de Elmano de Freitas, Lia Freitas, será a nova primeira-dama do Ceará. A definição ocorreu após o candidato pelo PT vencer no primeiro turno das eleições 2022, realizado neste domingo (2).

Mestra em Planejamento e Políticas Públicas e graduanda em Medicina, Lia é casada com Elmano desde 2014. Os dois são pais de Maria Beatriz, 4 anos, que acompanhou o candidato na votação neste domingo (2).

Durante a campanha, a futura primeira-dama teve um papel importante ao liderar eventos em Fortaleza e Região Metropolitana. Também esteve em alguns municípios do Interior, como Russas, cidade natal dela.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, durante a campanha, Lia afirmou que pretende "ajudar o Elmano a cuidar do povo" - o candidato fez bastante referência a "cuidar do povo" como um dos principais objetivos da campanha.

Ela ainda citou a trajetória - "18 anos de serviço público, fazendo trabalho e discussões sociais em Igrejas" - como algo a "somar" na candidatura petista.

Pautas de interesse

Antes do resultado, Lia também revelou quais pautas gostaria de atuar na gestão de Elmano. O foco principal seria em assistência social.

"Assistência às mulheres, aos idosos, às pessoas com deficiência, as crianças com doenças raras, transtornos do autismo. A gente quer ter um olhar sensível a essas questões que necessitam urgentemente de um atendimento", detalhou.