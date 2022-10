TSE autoriza envio de tropas federais a dez municípios cearenses para o 2º turno

Da mesma forma que atuaram no primeiro turno das eleições, tropas do Exército Brasileiro devem reforçar, neste domingo (30), a segurança pública em dez municípios cearenses. O envio dos militares foi autorizado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, nesta quinta-feira (27).

De acordo com o TSE, as tropas serão distribuídas nos mesmos municípios do primeiro turno: Fortaleza, Aquiraz, Horizonte, Maracanaú, Caucaia, Pacajus, Quixadá, Tauá, Sobral e Juazeiro do Norte. A decisão, porém, ainda precisa ser aprovada pelo pleno do Tribunal.

Primeiro turno

No primeiro turno das eleições, no dia 2 deste mês, a Corte também enviou tropas a esses municípios, atendendo a uma consulta feita pela diretoria-geral do Tribunal à Comissão Permanente de Segurança, que manifestou a necessidade de reforçar a segurança dos eleitores.

O requerimento foi aceito pela presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) e pela Procuradoria Regional Eleitoral.