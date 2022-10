Quase 6 mil policiais militares reforçam a segurança no segundo turno das eleições

O efetivo de reforço da Polícia Militar é enviado, nesta sexta-feira (28), para diversos municípios do Ceará com intuito de auxiliar o trabalho das forças de seguranças durante a realização do segundo turno das eleições, que acontece no próximo domingo (30).

Ao todo, 5.700 PMs extras apoiam os trabalhos dos 3.500 que já integram o policiamento ordinário em Fortaleza, na Região Metropolitana e no Interior do Estado, totalizando 9.200 oficiais atuando na ocasião.

Segundo o comandante-geral da corporação no Ceará, coronel Márcio Oliveira, os servidores serão distribuídos proporcionalmente ao tamanho da população de cada cidade. Ou seja, os locais mais populosos receberão mais agentes que os com menos habitantes.

"Todas as cidades receberão reforço da Polícia Militar. Utilizaremos vários processos de policiamento: a pé, motorizado em viaturas e motocicletas. Contaremos também com apoio da Polícia Civil e das aeronaves da Ciopaer. Todo o esquema de segurança público estará voltado para o pleito", detalhou em entrevista à TV Verdes Mares.

Além dos agentes na ativa, também foram convocados para atuar no segundo turno os policiais que estavam de férias, que trabalham em áreas burocráticas ou que estariam de folga no domingo.

"Para que a gente possa, com isso, prover a segurança em cada local de votação com, no mínimo, uma fração elementar da Polícia Militar. Mas também ter um patrulhamento mais consistente, não só no dia [da eleição], mas nos dias que antecedem o pleito", explicou o coronel.

Crimes eleitorais

Márcio Oliveira ainda orientou que, no domingo, os cidadãos se abstenham de realizar práticas que constituam crime eleitoral. "O sistema de segurança estará voltado para coibir esse tipo de crime", advertiu.

O comandante-geral também reforçou que caso ocorra qualquer ato que necessite da atuação das autoridades, as pessoas recorram a qualquer agente das polícias Civil e Militar, ou denuncie através do número 190. "Para que as forças de segurança se dirijam de forma rápida a esses determinados locais", concluiu.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste