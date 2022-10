Como devem ser as últimas 48 horas de campanha de Lula e Bolsonaro no Ceará

Com a corrida eleitoral prestes a chegar ao fim, lideranças atreladas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Lula (PT) no Ceará têm intensificado as agendas como cabos eleitorais na campanha do segundo turno em busca de atrair o máximo de votos possível para os candidatos.

O Ceará é um dos estados do Nordeste no centro da disputa eleitoral. Enquanto apoiadores de Lula querem ampliar o percentual de votos do petista no Estado, apoiadores do presidente querem diminuir a diferença do primeiro turno. No Estado, Lula obteve 65,91% (3.578.355) dos votos válidos, e Bolsonaro 25,38% (1.377.827) no dia 2 de outubro.

Diante desse cenário, a projeção das campanhas dos presidenciáveis para as últimas 48 horas que antecedem o dia da votação, marcado para 30 de outubro, é de eventos em todas as regiões do Ceará.

Deputado estadual mais votado do Ceará em 2022, Carmelo Neto (PL) reforça que os apoiadores de Bolsonaro no Ceará têm se dividido para estar presente no máximo de municípios para defender o nome do presidente.

Na sexta, ele deve cumprir agenda na região da Ibiapaba e Centro-Sul para campanha do presidente. No sábado, o foco deve ser em município da Região Metropolitana de Fortaleza e a Capital.

Carmelo Neto Deputado Estadual Eleito "A expectativa é que no sábado aconteça carreata em pelo menos 100 municípios do Estado do Ceará, de forma espontânea, voluntária das pessoas, como nós já estamos vendo através de divulgação na internet, WhatsApp. Essa movimentação na véspera da eleição já aconteceu no primeiro turno e eu tenho certeza que deve se repetir, até porque o eleitor do Bolsonaro sabe a importância do engajamento nesse momento decisivo para o Brasil"

Além dele, à frente da campanha do presidente no Estado no segundo turno conta com a participação ativa do deputado federal mais votado, André Fernandes (PL), e do presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, que disputou o Palácio da Abolição, mas acabou em segundo.

Deputados federais e estaduais, que no primeiro turno ficaram mais distantes da imagem de Bolsonaro, mergulharam na campanha do presidente no segundo turno, como Junior Mano (PL) e Marta Gonçalves (PL).

Campanha petista

Presidente do PT Ceará, Antônio Filho, o Conin, disse que as ações nas ruas, que já estão em curso, serão intensificadas. Ele destacou ainda a presença de lideranças importantes nessa mobilização para que as ações cheguem em todos os municípios do Estado.

O governador eleito Elmano de Freitas e o senador eleito Camilo Santana devem cumprir agenda em São Gonçalo do Amarante nesta sexta (28). No sábado, a concentração é em Fortaleza e na região do Cariri.

Antônio Filho Presidente do PT Ceará "A militância está nas ruas em todas as cidades do Ceará, as nossas lideranças estão muito presentes na campanha – desde o governador eleito, o Elmano, o senador eleito, o Camilo, a governadora Izolda está participando ativamente da campanha. Os prefeitos aliados, deputados federais, os que vieram nos apoiar no segundo turno também. Vamos intensificar essa presença nas ruas, essa mobilização, nessa reta final e temos plena convicção de que o Lula aumentará a sua votação aqui no Estado. Nós tiramos 65% dos votos no primeiro turno para o Lula e acreditamos que vamos passar de 75% dos votos nesse segundo turno"

No segundo turno, os senador Tasso Jereissati (PSDB) e Cid Gomes (PDT) declaram apoio a Lula e têm se movimentado na campanha do petista.

Confira as principais agendas de campanha de Lula e Bolsonaro no Ceará

Sexta-feira (28/10)

Bolsonaro

8h - Entrevista Capitão Wagner à Rádio Paraíso, de Sobral, via Skype;

09h - Caravana Nordeste em São Benedito. Local de concentração: Em frente a distribuidora Flora Fogaça;

12h - Entrevista Carmelo Neto à Rádio Tabajara, em São Benedito;

12h30 - Entrevista Capitão Wagner à Rádio FM Canoa, de Aracati, por telefone;

13h - Almoço com empresários em Tianguá;

14h - Entrevista Capitão Wagner à Rede ANC, no São João do Tauape ;

17h - Carreata em Iguatu. Local de concentração: Praça do Leões, no bairro Prado.

Lula

8h - Carreata em São Gonçalo do Amarante. Local de concentração: Praça da Matriz;

8h13 - Lulaço na Lagoa Redonda. Local de concentração: Av. Odilon Guimarães, 2530;

17h13 - Adesivaço no Comitê Central, na Av. Washington Soares, em Fortaleza;

18h - Carreata em Ipu;

19h - Carreata no Cedro. Local de concentração: Praça da Matriz;

19h - Batucada Sem Medo de Ser Feliz. Local de concentração: cruzamento da Av. Antônio Sales com Rui Barbosa, em Fortaleza;

21h30 - Telão no Comitê para acompanhamento do debate.

Sábado (29/10)

Bolsonaro

10h - Carreata no Eusébio;

14h - Carreata em Fortaleza. Local de concentração: Arena Castelão.

Lula

8h13 - Carreata em Fortaleza. Local de concentração: Av. Presidente Costa e Silva, em frente a um restaurante;

17h - Carreata Crajubar, na região do Cariri. Local de concentração: Centro de Exposição do Crato.