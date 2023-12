Metade da população de Fortaleza acima de 15 anos se sente insegura em seu bairro, diz IBGE

A sensação de insegurança no bairro em que se vive é uma realidade para metade da população de 15 anos ou mais de Fortaleza. Isso torna a Cidade a 5ª capital do País e 3ª do Nordeste no ranking da população que tem essa percepção. A constatação é da pesquisa “Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira”, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (6), com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2021.

O estudo aponta que 52,3% da população, a partir de 15 anos, que vive em Fortaleza se sente insegura ou muito insegura no bairro onde mora. A capital com maior índice é Teresina (PI), onde 58,3% das pessoas dessa faixa etária apontam essas sensações. No outro extremo, em Florianópolis (SC), quase 90% dos entrevistados pelo IBGE relataram se sentirem seguros ou muito seguros.

Da mesma forma que ocorreu nos demais estados brasileiros, a sensação de insegurança no bairro de moradia foi maior na capital, Fortaleza, do que no conjunto de todo o Ceará. Quando se observa o estado como um todo, o percentual reduz para 33,7% e o Ceará ocupa a 9ª posição no País entre as unidades federativas com maior proporção de pessoas com percepção de insegurança.

Além disso, a pesquisa indica que cerca de 1 em cada 8 pessoas (12,6%) no Ceará, na faixa etária estudada, declara se sentir insegura ou muito insegura na própria casa. O percentual encontrado na Capital foi o mesmo. Os estados com maiores percentuais, nesse quesito, foram Rio Grande do Norte, Roraima e Acre, com mais 17% ou mais. Entre as capitais brasileiras, Belém se destaca, com 23% da população relatando sentir-se insegura no domicílio.

Esses dados foram coletados pelo Instituto em 2021, quando a PNAD Contínua levou a campo um módulo especial que resultou no informativo “Vitimização: sensação de segurança 2021”, lançado em dezembro de 2022. No documento mais recente, o Instituto examinou “de forma mais detida” os indicadores relativos à sensação de segurança no próprio domicílio e no bairro onde ele se localiza.

À época, no Ceará, foram entrevistadas 7.331 pessoas, das quais 2.142 responderam ao bloco de segurança da PNAD Contínua. Em Fortaleza, 650 dos 2.207 respondentes concederam informações sobre segurança.

SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA NO PAÍS

A pesquisa traz ainda mais informações sobre a sensação de insegurança no cenário nacional. Segundo o levantamento realizado pelo IBGE, há variações relevantes nos diferentes grupos sociais. Mulheres, por exemplo, que se sentem mais inseguras em casa e nos bairros do que homens, assim como pessoas pretas ou pardas relataram mais insegurança do que brancos.

Aproximadamente uma em cada oito mulheres pretas ou pardas (13,3%) relatou sentir insegurança em casa e quase uma em cada três (32,3%) declarou se sentir inseguras ou muito inseguras em seu bairro. No polo oposto, cerca de um em cada 13 homens brancos (7,7%) relatou insegurança em casa, enquanto quase um em cada cinco deles (20,9%) apontou essa percepção em relação ao bairro onde residem.

A diferença também é percebida quando se observa os dados segundo o rendimento domiciliar per capita. Entre os 20% mais pobres da população, um em cada sete entrevistados (13,8%) disse se sentir inseguro ou muito inseguro em casa e 29,8% teve essa percepção em relação ao bairro. No grupo de brasileiros com mais renda, por outro lado, os percentuais registrados foram de 6,9% e 25,1%, respectivamente.

VIOLÊNCIA NO CEARÁ

Conforme o Diário do Nordeste noticiou no último 15 de novembro, o maior número de mortes violentas em um só mês no Ceará, ao longo dos últimos dois anos, foi registrado em outubro de 2022. Foram, ao todo, 298 casos do tipo — número que não era tão alto desde outubro de 2021. Por outro lado, o acumulado de homicídios do ano de 2023, até aquele mês, ainda apresentou redução de 2,8% em comparação ao mesmo período de 2022 e de 11,8% em relação a 2021.

Os dados foram divulgados no site da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Os 255 homicídios registrados em agosto deste ano eram, até então, o maior número mensal do ano corrente. Já o mês menos violento foi junho, com 211 mortes.

À época da publicação da matéria, a SSPDS informou, em nota, que foi criado o Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, composto por equipes das Inteligências da pasta e da Polícia Civil do Ceará, com apoio da inteligência da Polícia Militar, com o objetivo de investigar as ocorrências de homicídios.