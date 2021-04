85% das vítimas da violência em 2020 no Ceará foram mortas por armas de fogo

As armas de fogo foram utilizadas em pelo menos 85% dos assassinatos ocorridos no Ceará em 2020, conforme dados extraídos dos relatórios da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Para discutir o controle de armas de fogo e munições, o Comitê de Prevenção e Combate à Violência, da Assembleia Legislativa do Ceará, promove uma mesa redonda, nesta sexta-feira (9).

O Webinário Cada Vida Importa terá como tema o "Controle de armas de fogo e munições: desafios à prevenção de homicídios", com transmissão no Youtube e na TV Assembleia, a partir de 14h. A mesa redonda contará com a participação de representantes da sociedade civil e da SSPDS, além de estudiosos.

O Ceará teve 4.039 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - em 2020. Destes, 85,4%, ou mais precisamente 3.450 mortes violentas, foram praticadas por armas de fogo, conforme relatórios mensais desenvolvidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS.

Esse percentual mostra que a realidade não mudou muito de 2017 para 2020, no Estado. Naquele ano, 86,5% das vítimas de homicídios (ou seja, cerca de 4.440 de 5.133 mortes) tiveram a vida ceifadas por armas de fogo, conforme dados trazidos pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência.

O presidente do Comitê, deputado estadual Renato Roseno, analisa que esse número indica que "há muitas armas em circulaçao. No caso da morte de jovens, esse índice chega a 94%. E significa também que não está havendo combate mais efetivo do tráfico de armas".

Renato Roseno Deputado estadual "A maioria das armas apreendidas no Ceará são produzidas no Rio Grande do Sul. Ou seja, a melhor maneira seria reduzir esse tráfico e o mercado ilegal de armas. Além disso, temos dois portos conectados a vários países. Precisamos reforçar a fiscalização".

Apreensão de armas de fogo

O superintendente da Supesp, Helano Matos, que também estará presente no Webnário, destaca a importância da apreensão de armas de fogo para diminuir o número de homicídios. Em 2020, o Estado apreendeu 6.117 armas de fogo, enquanto em 2019 foram 5.479 apreensões, o que significa um aumento de 11,6% em um ano.

"Quando você tem o controle, consegue retirar as armas da criminalidade, qual a consequência disso? A redução de crimes. Principalmente os letais".

Há 6 meses na Supesp, Helano Matos acrescenta que o trabalho da Superintendência já está começando a dar resultado, com a contribuição na redução de homicídios em 2021.

Flexibilização do uso de armas

Outro assunto a ser discutido no Webnário é a flexibilização da compra e do uso de armas de fogo no País, a partir de quatro decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, no início de fevereiro deste ano. Entre as permissões, estão o aumento de quatro para seis no número de armas de fogo que o cidadão comum pode adquirir; e o porte simultâneo de duas armas, enquanto antes era permitido o porte apenas de uma arma.

O deputado estadual Renato Roseno critica a flexibilização e teme que isso prejudique a Segurança Pública: "A flexibilização é um absurdo, um retrocesso. Sabemos que isso vai aumentar, em curto prazo, a violência para a aquisiçao dessas armas, com roubos, furtos, latrocínios. Por consequência, aumenta o mercado ilegal de armas, o que, por sua vez, significa mais mortes".

O superintendente da Supesp, Helano Matos, reforça que boa parte das armas utilizadas nos homicídios tem origem lícita, mas são furtadas ou roubadas. Ele pondera que "a flexibilização é algo muito recente. Como um cientista, que lida com números, eu preciso ter mais dados para saber qual vai ser o impacto. Com o que se tem hoje, ainda não dá para a gente dar uma tendência ou dizer se vai ser pior ou melhor".

Participam, também, da mesa redonda: Margarida Marques, integrante do Instituto Negra do Ceará (Inegra), militante de direitos humanos e assessora parlamentar, como mediadora; Michele dos Ramos, assessora Especial do Instituto Igarapé, que atua sobretudo nas pautas de Segurança Pública e justiça criminal no Brasil; e Bruno Langeani, advogado e gerente do Instituto Sou da Paz.