Menino de cinco anos morre afogado ao cair em cacimba, em Quixadá

Uma criança de cinco anos morreu afogada, nesse domingo (4), após cair em uma cacimba, no município de Quixadá, Interior do Ceará. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O menino foi encontrado por populares, que o retiraram do reservatório e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Uma equipe da corporação foi até o local e chegou a conduzir a criança até uma unidade hospitalar, onde foi constatado o óbito.

Ainda não se sabe como teria ocorrido a fatalidade, mas agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) colheram informações que auxiliarão o trabalho de apuração policial. A investigação será conduzida pela Delegacia Regional de Quixadá.