Menino de 5 anos viraliza ao fazer apresentação sobre dinossauros durante aula na UFC

Artur Ribeiro de Castro, de apenas 5 anos, protagonizou uma cena que encantou as redes sociais e os corredores da Universidade Federal do Ceará (UFC). Em um vídeo compartilhado pelo pai, Rafael Castro, o garoto aparece apresentando, com desenvoltura, um “trabalho” improvisado sobre dinossauros durante uma aula do curso de Letras – Espanhol.

A apresentação aconteceu em um sábado, quando Rafael, aluno da graduação, precisou levar o filho para a universidade. Durante a aula, os colegas estavam apresentando trabalhos da disciplina ministrada pela professora Nadja Paulino, do Departamento de Letras. Foi então que Artur se aproximou da docente e pediu para fazer uma apresentação. A professora combinou que ele teria um momento ao final da aula. O pai chegou a pensar que o filho esqueceria, mas Artur cobrou a promessa.

Para atender ao pedido, a professora projetou uma imagem da internet com ilustrações coloridas de dinossauros. Com o apoio visual, o pequeno se dirigiu à frente da sala e surpreendeu os universitários com sua explicação.

“Ele é herbívoro, ele não ataca nenhum dinossauro. Ele come folhas”, explicou o menino, ao apontar para um dos dinossauros na imagem. Com segurança, descreveu a crista, os olhos e as estruturas dos animais pré-históricos.

A cena foi registrada em vídeo e publicada por Rafael nas redes sociais, onde rapidamente viralizou. “Meu pequeno é ousado, corajoso e muito desenrolado!”, escreveu o pai na legenda.

Nos comentários, internautas destacaram a espontaneidade e o contato da criança com o ambiente acadêmico. “Toda criança é capaz de dar uma palestra sobre os assuntos mais variados possíveis, só basta os adultos sentarem para ouvir”, escreveu um usuário. Outro destacou: “Momento importante. Que mais crianças possam visitar ambientes acadêmicos. Isso pode inspirá-las para que futuramente acessem esses espaços com tranquilidade.”

Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues.