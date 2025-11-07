Memorial Edson Queiroz celebra quatro anos de fundação com celebração em Cascavel

O Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural do Instituto Myra Eliane, recebeu programação especial nesta sexta-feira (7) para comemorar quatro anos de fundação do espaço. A programação foi realizada na Praça Nossa Senhora do Ó, em Cascavel, ao lado do Memorial.

Além da inauguração de um Gazebo, o evento contou com a premiação do Concurso de Redação promovido pelo Memorial e apresentações musicais da Camerata Memorial Edson Queiroz, com a presença do cantor e músico Renno Poeta.

Legenda: Espaço contou com inauguração de Gazebo inspirado na casa de Edson e Yolanda Queiroz. Foto: LC Moreira.

"Aqui é um centro de referência, de celebração. É um centro onde se celebra a memória de Edson Queiroz, mas é também um centro de vida para a cidade. É um centro de exposições de arte, de lançamento de livros e celebra a vida, a arte e a cultura da cidade de Cascavel", explicou Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, que esteve presente no evento e citou a importância da realização na noite desta sexta (7).

'Homenagem afetiva'

O Gazebo inaugurado traz, inclusive, inspiração na antiga residência do casal Edson e Yolanda Queiroz, ressaltando o contato com a natureza, a arte e a sensibilidade presente na casa. Além disso, o instituto celebrou a memória de Myra Eliane (1947-2006), que faria aniversário neste dia 7.

Em meio às comemorações, ele também encerra as programações previstas para celebrar o centenário do industrial Edson Queiroz, realizadas em diversos formatos ao longo de 2025.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, Presidente do Instituto Myra Eliane, discursou no evento. Foto: LC Moreira.

Para Igor, o espaço continua sendo "uma homenagem afetiva ao avô", assim como também é uma conquista para a cidade de Cascavel.

"Tudo começou com um desafio, que era fazer o Memorial Edson Queiroz. E, aos poucos, as coisas vão acontecendo. A única coisa que a gente tem constante é a mudança. Então, a gente muda para melhor, porque a gente sempre quer fazer algo melhor, sempre somos desafiados a fazer isso", reforçou ele sobre o futuro do espaço durante o evento.